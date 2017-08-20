Новый спасатель: лабрадор Жюль будет предупреждать о пожарах в Верхотурье

Его взяли на место погибшей овчарки Рассомахи, которая помогала находить возгорания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В начале августа в Свердловской области погибла овчарка Рассомаха, которая помогала выявлять возгорания вместе с сотрудниками 71-й пожарно-спасательной части. Собаку сбил автомобиль.

Рассомаха служила в Верхотурье и предотвратила 18 ЧП, рассказали в областном МЧС. Рося, как ласково называли помощника спасатели, была под руководством сотрудника пожарно–спасательного подразделения Ивана Тронина. Ее натаскали на поиск незатушенных костров в лесах, а также на запах дыма в населенных пунктах. С помощью овчарки за осень 2016 и весну 2017 года было найдено и обезврежено 18 оставленных костров по берегам рек Черная и Тура.

А в ноябре Рассомаха спасла людей: она прямо в своем вольере ночью почувствовала запах дыма и лаем разбудила всех. Оказалось, в поселке загорелись сени деревянного дома. Натаскал Иван Тронин Росю еще в 2015 году, когда та была совсем щенком.

После гибели овчарки сотрудник МЧС взял себе нового ученика, трехмесячного щенка, помесь лабрадора, которого назвали Жюль. За 11 дней занятий с Иваном щенок показал большие успехи: по команде "Пиль" он безошибочно отыскивает обугленное полено, заброшенное в соседний огород, а также раздраженно лает на огонь, в том числе спички и зажигалки.