В Свердловской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мотоциклиста

Молодой человек и его пассажир выехали на встречную полосу, пытаясь уйти от погони.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017

В Нижней Салде полицейским удалось остановить мотоциклиста только с помощью табельного оружия.

Наряд ДПС заметил мотоцикл "Урал" без номеров, водитель и пассажир которого ехали без шлемов. Экипаж с маячками и сиреной двинулся за мотоциклом, по громкоговорителю требуя от мотоциклиста остановиться. Водитель, однако, проигнорировал требование, увеличил скорость и выехал на встречную полосу.

Поскольку мотоциклист создавал опасную ситуацию на дороге, сотрудники ДПС предупредили его о применении табельного оружия и сделали несколько выстрелов в воздух. После этого мотоциклист бросил свой транспорт и вместе с пассажиром попытался сбежать, но был задержан.