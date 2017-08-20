В Свердловской области полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного мотоциклиста

Молодой человек и его пассажир выехали на встречную полосу, пытаясь уйти от погони.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.08.2017
В Нижней Салде полицейским удалось остановить мотоциклиста только с помощью табельного оружия.
Наряд ДПС заметил мотоцикл "Урал" без номеров, водитель и пассажир которого ехали без шлемов. Экипаж с маячками и сиреной двинулся за мотоциклом, по громкоговорителю требуя от мотоциклиста остановиться. Водитель, однако, проигнорировал требование, увеличил скорость и выехал на встречную полосу.
Поскольку мотоциклист создавал опасную ситуацию на дороге, сотрудники ДПС предупредили его о применении табельного оружия и сделали несколько выстрелов в воздух. После этого мотоциклист бросил свой транспорт и вместе с пассажиром попытался сбежать, но был задержан.
Позже выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 26-летний безработный местный житель, который не имеет водительских прав. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. Суд назначил мотоциклисту административный арест.
- В отношении пассажира "Урала" также составили административные протоколы за неповиновение полицейским и за отсутствие мотошлема.