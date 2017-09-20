Будут аварии, землетрясения и пожары: в октябре пройдет трехдневная Всероссийская тренировка по гражданской обороне

МЧС проверит готовность всех служб к экстремальным ситуациям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

С 4 по 6 октября в России пройдут масштабные учения по гражданской обороне, сообщает официальный сайт ведомства. Учения приурочены к 85-летию ведомства: 4 октября 2017 года система гражданской обороны России отметит свой юбилей.

Спасатели проверят организацию спасательных операций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особо подчеркивается, что рядовые граждане в учениях задействованы не будут.

Тренировочные "пожары и аварии" и условные стихийные бедствия проверят, насколько слаженно работают силы гражданской обороны на местах. Также министерство проверит документы, регламентирующие действия при ЧП.

Тренировка пройдет в три этапа в течение трех суток. В местах массового скопления людей также будут отрабатываться действия спасателей.

Напомним, 2017-й в России объявлен Годом гражданской обороны. МЧС России готовит масштабные учения.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!