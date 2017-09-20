«Была клиническая смерть»: врач из Свердловской области рассказал, как спас женщину, выпавшую из лодки в ледяную воду

По словам пострадавшей, она уже начала погружаться в "коридор, наполненный светом".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Настоящая драма со счастливым концом произошла на одной из рек Свердловской области.

Врач из Первоуральска, случайно оказавшийся на месте ЧП, почти 30 минут реанимировал женщину, выпавшую из лодки в ледяную воду на реке Шишим, рядом с деревней Пальники. Как призналась сама пострадавшая, она уже начала погружаться в "светлый коридор" (подобные видят люди, оказывающиеся на грани жизни и смерти. – Прим. ред.), но умелые действия врача буквально вытащили женщину с того света.

История произошла еще весной, однако широкую огласку получила лишь сейчас.

Все произошло 30 апреля. Марина Белых с мужем и сыном сплавлялись по реке на двух лодках.

– Весной течение у реки довольно интенсивное. Лодка, в которой были я и мой муж, шла первой. Внезапно мы наткнулись на дерево. Весной их довольно много подмывает, – рассказала женщина.

Фото: из личного архива Марины Белых

– После этого лодка встала на бок, и я с нее соскользнула. Вода была очень холодная, температура воздуха около +1, а на берегу реки еще лежал снег, – несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев, Марина ярко помнит все детали.

По словам женщины, мокрая одежда и сапоги сразу начали утягивать ее под воду, но, несмотря на это, она изо всех сил пыталась выплыть к берегу.

В каякинге Марина Белых не новичок. Сплавами она занимается больше семи лет. Фото: из личного архива

– Течение было сильное, и оно несло меня, как щепку. Видимо, начало наступать переохлаждение. Я почувствовала, что начинаю терять сознание, – эта страшная картина до сих пор стоит у нее перед глазами.

Возможно, все было бы по-другому, если бы на женщине был спасательный жилет. Но его не было. Последнее, что помнит Марина, это то, как она начала погружаться в "коридор, заполненный светом". В тот момент, когда ее вытаскивали из воды и реанимировали, она была уже без сознания. В себя она пришла, когда ее уже везли в больницу на скорой.

Марина Белых не знала, что на этом участке реки деревьев было гораздо больше. Незадолго до случившегося компания мужчин – ее будущих спасителей – при помощи бензопил освободили реку для проезда лодок.

– Это правый приток Чусовой. Летом это достаточно скромный ручеек, а весной – серьезная речка. Мы шли на трех лодках, с бензопилой, и большую часть завалов расчистили, чтобы можно было проплыть. Но еще там было целое нагромождение из старых бревен, в него и угодила лодка этой семьи, – рассказал один из спасителей Вячеслав Дорохин.

Марине повезло, так как Дорохин – врач отделения неотложной помощи больницы № 1 Первоуральска. В тот день компания, с которой он выехал на природу, разбила на берегу палатки. Они также путешествовали по Ишиму на лодках. Это фото было сделано в день инцидента. Фото: личный архив

Лодка с Мариной Белых перевернулась за 300 метров от их места стоянки.

– Когда она плыла мимо нас, я кидал ей веревку, но она на это уже никак не отреагировала, – рассказал врач.

Из воды женщину достали друзья Вячеслава – Александр и Дмитрий Баженовы (на фото Александр в очках, а Дмитрий в красном жилете). В это время сам врач достал инструменты, разжег костер, приготовил теплые вещи. По словам Вячеслава Дорохина, когда Марину Белых доставали из лодки, лицо у нее уже посинело.

Проводить реанимацию врачу помогал сын пострадавшей.

– Он делал искусственное дыхание, я качал сердечную (мышцу. – Прим. ред.), вспоминает Дорохин. – Там была реальная клиническая смерть, не было ни дыхания, ни сердцебиения, зрачок – размером с точку.

По словам Вячеслава Николаевича, даже опытному врачу реанимировать человека в одиночку не просто. В спасении женщины далеко не последнюю роль сыграл ее сын.

– Если бы я был один, то, наверное, не справился бы, потому, что "дуть" и "качать" физически одному очень тяжело, – объясняет врач.

По словам Дорохина, с каждой секундой надежды на спасение оставалось все меньше, и у него уже начали "опускаться руки", но врачебный долг заставил его продолжить.

– Минут через 20-25 она захрипела, – лаконично завершил Дорохин рассказ о результате своей работы.

После этого женщину переодели в сухую одежду и погрузили в лодку, а затем повезли в больницу.

По словам Вячеслава Дорохина, до этого спасать жизни людей ему приходилось лишь на работе. Однако, когда врач собирается в поездку, он всегда предусмотрительно берет с собой чемодан с инструментами. И в тот раз он ему очень пригодился.

Сам Вячеслав Николаевич героем себя не считает, отмечая, что из воды женщину вытащили его друзья. О случившемся мужчина никому ничего не рассказывал. Возможно, эта история так и не получила бы огласки, но спасенная им женщина не стала хранить молчание. Марина Белых написала письмо в ГУ МЧС России по Свердловской области. Там поступок доктора не остался незамеченным. Фото: Интерра ТВ

Дорохин был представлен к медали "За спасение погибающих на водах" и по праву занял место в номинации "Герои среди нас". Фото: Интерра ТВ

После случившегося спасенная пришла к Вячеславу Дорохину на работу, чтобы лично поблагодарить своего спасителя.