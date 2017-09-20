Депутаты гордумы Екатеринбурга отказались штрафовать себя за прогулы

Проект поправок в регламент отправили на доработку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Комиссия городской думы Екатеринбурга по местному самоуправлению не смогла согласовать поправки в регламент, согласно которому депутаты обязаны присутствовать на заседаниях. По информации "Ura.ru", проект отправили на доработку.

– Мнения коллег разделились: одни предлагали вообще отклонить, другие – создать отдельную рабочую группу. Посмотрим, что будет после доработки. Но вообще надо приветствовать, что депутаты предлагают такие инициативы, – цитирует издание председателя комиссии Анатолий Шарапов.

Если поправки все же будут приняты, то "слуг народа" будут лишать 50% компенсации расходов на ведение депутатской деятельности.

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