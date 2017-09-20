Екатеринбург и Свердловская область стали лидерами по числу заражений ВИЧ

Цифры озвучили на Форуме специалистов по профилактике и борьбе со СПИДом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Екатеринбург и Свердловская область лидируют в России по числу заражений ВИЧ, заявили специалисты на открывшемся в четверг Форуме федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Лидирующие позиции в этом печальном рейтинге эксперты связывают с тем, что в регионе активно проводится работа по выявлению и лечению таких людей.

Статистика заболеваемости по России такова: по данным на последний квартал 2016 года, в России около 900 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Всего в стране могут быть заражены 1,3 миллионов человек.

Ранее стало известно, что самым возрастным россиянином, заразившимся СПИДом после секса, стал 98-летний дедушка. Эту информацию также озвучили на Форуме.

В декабре 2016 года в мобильный пункт тестирования пришла 79-летняя пенсионерка и сообщила о том, что у нее был незащищенный контакт. Проведенный анализ крови показал, что женщина здорова.

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