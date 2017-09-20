Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин примет участие в Кубке мира по ралли-рейдам в Марокко

Карякин является единственным россиянином, победившем в самом престижном мировом ралли-марафоне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Квадроциклист из Екатеринбурга Сергей Карякин, ставший триумфатором "Дакара" 2017", примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам, который пройдет в Марокко с 4 по 10 октября.

Об этом Карякин рассказал ТАСС сегодня, 21 сентября.

– Я уже участвовал в этапе Кубка мира в Абу-Даби в 2014 году. Для участия необходимо порядка 1 млн рублей, в этом меня готова поддержать компания Fores, однако она пока окажет поддержку только на этом этапе, – отметил Карякин.

Ранее гонщик сообщал, что ему поступало предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от другой страны, с полной оплатой всех издержек. Однако Карякин отказался.

– Мне предложили выступить в составе команды Казахстана. Конечно, это отличное предложение, которое тут же решит мои проблемы, но я все-таки хочу представлять свою страну, – отметил квадроциклист.

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