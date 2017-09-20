Глава МЧС РФ пообещал компенсации свердловчанам, пострадавшим от паводка 2016 года

Более двух тысяч человек до сих пор не получили выплаты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Глава МЧС РФ Владимир Пучков пообещал выплатить компенсации жителям Свердловской области, пострадавшим во время паводка в 2016 году.

Министр по чрезвычайным ситуациям пообещал решить вопрос с выплатами пострадавшим от паводка на пленарном заседании Госдумы, которое прошло 20 сентября. Более двух тысяч жителей Свердловской области до сих пор не получили положенной им компенсации: те, кому нанес ущерб паводок, должны были получить от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Пучков сообщил, что уже обсудил этот вопрос с губернатором Евгением Куйвашевым, и пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время.

В 2016 году Свердловская область пережила сильнейший за 40 лет паводок. Причиной стала аномально теплая погода зимой и самые объемные за последние полвека запасы снега в бассейнах свердловских рек. В регионе затопило сотни домов, в нескольких населенных пунктах был введен режим чрезвычайной ситуации и проводилась эвакуация жителей.

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