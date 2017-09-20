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Гостиница «Исеть» в Екатеринбурге сменила хозяина

Гостиница "Исеть" в Екатеринбурге сменила хозяина
16+
Фото: архив НАШЕЙ
С 2013 года здание числилось в федеральной собственности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Гостиницу "Исеть" вернули в собственность Свердловской области, сообщает официальный портал правовой информации. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Предложение поступило от Минэкономразвития России, было согласовано с Минкультом и правительством Свердловской области.

Год назад, в сентябре 2016 года, губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с просьбой о передаче здания из федеральной в областную собственность. Здание нуждалось в серьезной реконструкции и капитальном ремонте. Гостиница вошла в список приоритетных для сохранения объектов авангарда, составленный федеральным Минкультом.

В настоящее время эксплуатируется только первый этаж. 

Ранее НАША писала: гостиница "Исеть" может появиться на новой двухтысячной купюре.

В июне 2016 года был объявлен тендер на реконструкцию гостиницы. 

  • Гостиница "Исеть" относится к памятнику конструктивизма и входит в состав жилого комплекса «Городок чекистов», построенного в 1929-1936 годы. Изначально она была построена как дом для малосемейных и одиноких.
  • До 2044 года в Екатеринбурге за счет бюджета Свердловской области должны отремонтировать 23 памятника архитектуры. Например, это должно коснуться "Городка чекистов".

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Галина Исакова, 21.09.2017, 10:40
Тэги: ЖКХ, Недвижимость, Жизнь в городе
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