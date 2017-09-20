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Жители Екатеринбурга смогут купить монету для принятия решений

Жители Екатеринбурга смогут купить монету для принятия решений
16+
Фото: пресс-служба Сбербанка
Она обойдется горожанам в 2990 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Сбербанк объявил о выпуске монет для принятия решений. На одной ее стороне выгравировано слово "Да", а на другой – "Нет".

Обе стороны содержат изображения секторов фишки казино и подковы – символов удачи. Монеты появятся в отделениях Сбербанка в Екатеринбурге на этой неделе. Цена составит 2990 рублей.

– Тираж монеты небольшой – выпущено всего 2000 экземпляров. В офисы Сбербанка на Урале они поступят в ограниченном количестве, например, в Екатеринбурге на продажу будет выставлено 20 монет, - цитирует председателя Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина пресс-служба финансовой организации.

  • Вес монет составляет 17 граммов, их отчеканили из серебра 925-ой пробы.

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Олег Галимов, 21.09.2017, 12:51
Тэги: Новости дня, Деньги, Новости
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