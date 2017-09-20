К концу недели в Екатеринбурге и области ожидается снег

Синоптики предупредили о грядущих заморозках до минус трех градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

К концу недели, с 21 сентября, в Свердловской области ожидается резкое похолодание и ночные заморозки. Об этом горожан предупредило МЧС по Свердловской области.

Традиционно первыми под власть арктического холода попадет север области: там и дневные, и ночные температуры могут уйти в минус. В Екатеринбурге в субботу, 23 сентября, ожидается температура около нуля градусов.

Спасатели предупреждают о возможных перегрузках в сети в связи с повышенным использованием бытовых приборов и обогревателей. На трассах может образоваться гололед.

Из-за плохих погодных условий в окрестностях перевала Дятлова, погиб, предположительно от переохлаждения, турист.

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