Минздрав: число пожилых свердловчан увеличивается в 1,5 раза быстрее, чем трудоспособных

За последние семь лет количество экономически активных граждан постоянно сокращается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В Свердловской области число пожилых людей увеличивается в полтора раза быстрее, чем число трудоспособных. По данным областного минздрава, количество экономически активных свердловчан снижается в течение последних семи лет.

С 2009 года по 2015-й численность экономически активных свердловчан снизилась с 2,33 до 2,021 миллиона. Количество пожилых людей при этом увеличивается существенно быстрее, чем число трудоспособных граждан. В стретегии развития медицины труда Свердловской области на 2017-2030 годы говорится, что это является одним из главных стратегических рисков для роста экономики региона, сообщает Znak.com.

Помимо этого, почти 600 тысяч свердловчан трудятся в опасных или вредных условиях. Из-за этого каждый год врачи регистрируют до 600 случаев профессиональной патологии.

До 10 процентов случаев таких патологий приводят к инвалидности. При этом чаще всего свердловчане страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются одной из главных причин смертности в регионе.

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