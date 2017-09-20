На перевале Дятлова в Свердловской области установят пункты обогрева для туристов

Это позволит снизить количество несчастных случаев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
На перевале Дятлова планируется установить пункты обогрева для туристов, сообщает ТАСС.
Проект установки подобных пунктов подготовили члены общественного фонда "Памяти группы Дятлова". По словам главы фонда Юрия Кунцевича, это позволит существенно снизить количество несчастных случаев, которые происходят на перевале Дятлова из-за сложных погодных условий.
Напомним, 18 сентября на перевале погиб турист. Следователи и спасатели не могли добраться до тела без спецтехники из-за погоды. По предварительным данным, мужчина погиб из-за переохлаждения. Этой трагедии можно было бы избежать, если бы в том районе были установлены пункты обогрева, уверен Кунцевич.
- Подобные пункты существуют на перевалах в Европе и Австралии, отметил он. Предлагается сделать такие пункты бесплатными. Авторы проекта планируют привлечь для его реализации средства бюджета и частных инвесторов. Проект внесут на рассмотрение областного Заксобрания.
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