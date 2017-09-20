На показ «Матильды» в Екатеринбург приедет режиссер Алексей Учитель

Сейчас уточняется график режиссера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель готов приехать в Екатеринбург на премьерный показ "Матильды". Информацию об этом подтвердил НАШЕЙ замдиректора муниципального кинотеатра "Салют" Станислав Словиковский:

Фото: Станислав Словиковский / facebook.com

– Так и есть. Мы сейчас с директором "Салюта" Сергеем Федяковым находимся в Санкт-Петербурге, – сказал Станислав в телефонном разговоре с корреспондентом НАШЕЙ. – Вчера был закрытый кинопоказ "Матильды". Перед началом показа милиционеры выступали, мол, не волнуйтесь, показывайте, все будет хорошо. И был, конечно, сам Учитель и глава компании "Каро", которая закупила этот фильм. И мы, представители кинотеатра "Салют", пообщались с режиссером. Предварительное согласие получено. Пока вопрос в датах, в связи со сложным графиком самого Учителя. Мы пока не может сказать, когда точно состоится этот визит. Это будет октябрь или ноябрь. Необязательно, что режиссер успеет приехать до общероссийской премьеры, но для нас принципиально именно привезти Учителя. Если не получится до премьеры, значит, позже, сделаем как творческую встречу.

Фото: Алексей Учитель, "Википедия"

На вопрос, как удалось уговорить режиссера на визит в Екатеринбург, Станислав Словиковский пояснил, что в таких встречах заинтересованы обе стороны - и кинотеатры, и авторы фильмов.

– Никакого чуда в этом нет. Режиссеры обычно с удовольствием приезжают на встречи со зрителями, если у них есть время. У нас бывают режиссеры с громкими именами. Например, Хлебников, который сейчас получил главный приз "Кинотавра" (главный приз кинофестиваля "Кинотавр-2017" получил фильм "Аритмия" Борис Хлебников – прим. ред.). Они заинтересованы в таких встречах. Это вполне реально. Конечно, сорваться может все, что угодно, но для нас приезд российских режиссеров - это не такая сложная задача. К тому же Алексей Учитель – не страдает "звездной болезнью", можно не волноваться, что он передумает и не доедет до Екатеринбурга.

В самом кинотеатре пока не получили указаний готовиться к приезду режиссера, ожидая официального подтверждения информации.

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