По Макаровскому мосту пустят временный автобус

С сегодняшнего дня было закрыто движение трамваев.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
С сегодняшнего дня в Екатеринбурге полностью закрыли движение трамваев по Макаровскому мосту. В связи с этим администрация города решила запустить на данном участке дороги временный автобус, пишет E1.
– Сейчас уточняется маршрут движения и интервал временного автобуса-шаттла. Более подробная информация будет в понедельник, – заявили в мэрии.
- Стоит добавить, что в Екатеринбурге уже вводили временный автобус в 2016 году во время реконструкции путей на перекрестке улиц Московской и проспекта Ленина.
- Макаровский мост откроют 23 октября.
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