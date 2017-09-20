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По Макаровскому мосту пустят временный автобус

По Макаровскому мосту пустят временный автобус
16+
Фото: "Google maps"
С сегодняшнего дня было закрыто движение трамваев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге полностью закрыли движение трамваев по Макаровскому мосту. В связи с этим администрация города решила запустить на данном участке дороги временный автобус, пишет E1. 

– Сейчас уточняется маршрут движения и интервал временного автобуса-шаттла. Более подробная информация будет в понедельник, – заявили в мэрии.

  • Стоит добавить, что в Екатеринбурге уже вводили временный автобус в 2016 году во время реконструкции путей на перекрестке улиц Московской и проспекта Ленина.
  • Макаровский мост откроют 23 октября.

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Олег Галимов, 21.09.2017, 15:19
Тэги: Новости дня, Общественный транспорт, Новости
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