«Руки у тебя не оттуда растут»: повар из Екатеринбурга принял участие в шоу «Адская кухня»

После двух испытаний Иван Еремеев остался в команде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В среду, 20 сентября, на телеканале "Пятница!" начался новый сезон кулинарного шоу "Адская кухня". Одним из участников стал повар из Екатеринбурга Иван Еремеев. По его словам, он работает в этой сфере уже 8 лет.

В первом испытании участники должны были представить шефу Константину Ивлеву свои персональные блюда.

Иван Еремеев приготовил вырезку из ягненка, но Ивлеву нарезка не понравилась, и он поставил за нее три балла.

– За восемь лет тебя ни один шеф не научил, как правильно подрезать мясо?! Руки у тебя откуда-то не оттуда растут, – заявил Ивлев.

Команда мужчин проиграла в обоих испытаниях первого выпуска "Адской кухни", однако екатеринбуржец остался в команде.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!