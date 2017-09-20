Приставы забрали у свердловчанки грузовую «Газель» из-за долга перед банком

Женщина должна кредитной организации 200 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В Верхней Пышме приставы арестовали грузовую "Газель" у женщины, которая задолжала банку 200 тысяч рублей.

Должница проигнорировала требование приставов явиться на прием и не погасила вовремя долг перед банком. Тогда приставы выяснили, что женщина владеет грузовой "Газелью". Они дважды приходили к должнице домой, но дверь никто не открыл. Во время второго визита приставы обнаружили "Газель" женщины, припаркованную на соседней улице.

– При составлении акта описи ареста машины должницы, на улицу из дома вышли, как в дальнейшем оказалось, родственники и муж женщины, и попытались воспрепятствовать исполнительным действиям. Вскоре подъехала и сама должница. Она заявила, что машина находится в залоге у другой кредитной организации, но никаких подтверждающих документов приставам и представителям взыскателя представить не смогла, – сообщили в областном управлении ФССП.

Женщине пришлось отдать ключи от машины приставам. "Газель" передали кредитной организации на ответственное хранение. На следующий же день должница выплатила всю сумму, после чего "Газель" ей вернули.

Кроме этого, во время рейда приставы арестовали еще одну машину – Nissan Sunny, который принадлежит женщине, задолжавшей банку более 130 тысяч рублей. Должница, узнав об аресте иномарки, погасила долг в тот же день.

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