Приставы забрали у свердловчанки грузовую «Газель» из-за долга перед банком

Женщина должна кредитной организации 200 тысяч рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
В Верхней Пышме приставы арестовали грузовую "Газель" у женщины, которая задолжала банку 200 тысяч рублей.
Должница проигнорировала требование приставов явиться на прием и не погасила вовремя долг перед банком. Тогда приставы выяснили, что женщина владеет грузовой "Газелью". Они дважды приходили к должнице домой, но дверь никто не открыл. Во время второго визита приставы обнаружили "Газель" женщины, припаркованную на соседней улице.
– При составлении акта описи ареста машины должницы, на улицу из дома вышли, как в дальнейшем оказалось, родственники и муж женщины, и попытались воспрепятствовать исполнительным действиям. Вскоре подъехала и сама должница. Она заявила, что машина находится в залоге у другой кредитной организации, но никаких подтверждающих документов приставам и представителям взыскателя представить не смогла, – сообщили в областном управлении ФССП.
Женщине пришлось отдать ключи от машины приставам. "Газель" передали кредитной организации на ответственное хранение. На следующий же день должница выплатила всю сумму, после чего "Газель" ей вернули.
- Кроме этого, во время рейда приставы арестовали еще одну машину – Nissan Sunny, который принадлежит женщине, задолжавшей банку более 130 тысяч рублей. Должница, узнав об аресте иномарки, погасила долг в тот же день.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!