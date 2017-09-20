С 23 сентября в Екатеринбурге поменяют движение два автобусных маршрута

Изменения движения коснутся Вокзального и Заречного районов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В связи со строительством теплосети свой маршрут поменяют автобусы 13-го и 60-го маршрутов.

Строительство пройдет в два этапа: с 23 по 24 сентября и с 30 сентября по 1 октября. На это время машруты автобусов изменятся.

Так, автобусы № 60 (ТРЦ "Карнавал“ — Синие Камни) в сторону "Карнавала" поедут по Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянскому, затем снова по Стрелочников, Челюскинцев, а потом по Гражданской, Машинистов, Готвальда и далее по маршруту, сообщили в МОАП.

На этом маршруте несколько остановок будет отменено.

– Временно отменен остановочный пункт "Стрелочников" по улице Стрелочников и "Готвальда-Черепанова" по улице Готвальда; Временно введены остановочные пункты "Управление дороги" по улице Челюскинцев, "Готвальда" по улице Готвальда, – сообщили в пресс- службе МОАП

На 13-м маршруте (Площадь 1905 года — ДМБ № 9) в сторону детской больницы остановку "Вокзальная" перенесут на улицу Вокзальную, 12 (напротив БЦ "Вокзальный"). В обратном направлении движение 13-го автобуса будет организовано по улицам Готвальда, Машинистов, Гражданской, Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянскому, Вокзальной, Стрелочников, Челюскинцев, далее по маршруту.



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