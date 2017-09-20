В администрации Екатеринбурга назвали новые сроки открытия проспекта Ленина

Дорожники работают днем и ночью, чтобы успеть до закрытия Макаровского моста.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
Администрация Екатеринбурга назвала новые сроки перекрытий Макаровского моста, а также дату открытия четной стороны проспекта Ленина.
– Ремонт проезжей части проспекта Ленина дорожные службы намерены завершить до 7 октября. Рабочие трудятся в усиленном режиме, в том числе и ночью, – сообщает информационный портал мэрии.
Дорожники спешат не случайно, а для того, чтобы перекрытие Ленина не совпало с полным закрытием Макаровского моста. Его закроют с 7 по 23 октября.
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Стоит добавить, что на Макаровском мосту введут временный автобус.
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