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Ничего нового: в Екатеринбурге ограбили «Евросеть» и «Связной»

Ничего нового: в Екатеринбурге ограбили "Евросеть" и "Связной"
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Фото: "Google maps"
Салоны сотовой связи располагаются в одном доме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В ночь с 20 на 21 сентября в Екатеринбурге в очередной раз ограбили салоны сотовой связи. На этот раз грабители за раз обнесли "Связной" и "Евросеть" на Компрессорном.

– На место выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в одном доме на улице Латвийская находятся два магазина, в обоих повреждены стекла. Причиненный организациям ущерб устанавливается. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали "Нашей Газете" в городской полиции.

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Олег Галимов, 21.09.2017, 14:32
Тэги: Новости дня, Происшествия, Новости
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