Ничего нового: в Екатеринбурге ограбили «Евросеть» и «Связной»

Салоны сотовой связи располагаются в одном доме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В ночь с 20 на 21 сентября в Екатеринбурге в очередной раз ограбили салоны сотовой связи. На этот раз грабители за раз обнесли "Связной" и "Евросеть" на Компрессорном.

– На место выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в одном доме на улице Латвийская находятся два магазина, в обоих повреждены стекла. Причиненный организациям ущерб устанавливается. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, – рассказали "Нашей Газете" в городской полиции.

Стоит добавить, что в последнее время Екатеринбург накрыла волна ограблений магазинов сотовой связи. Так, например, в ТЦ "КИТ" 13 мигрантов обворовали "Билайн" и "Связной".

В августе этого года несколько воров забрались ночью в магазин "DNS".

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