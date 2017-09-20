В Екатеринбурге силовики оцепили офис Сбербанка

Сотрудников вывели на улицу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В Екатеринбурге на улице 8 Марта сотрудники правоохранительных органов оцепили офис Сбербанка.

По словам очевидца Данила Бобера, всех сотрудников отделения банка вывели на улицу. Здание оцепили бойцы ОМОН, которые прибыли к офису Сбербанка на нескольких машинах. По данным полиции Екатеринбурга, причиной таких мер стал бесхозный предмет.

На место выезжали в том числе взрывотехники, они проверили предмет и выяснили, что никакой опасности для окружающих он не представляет. Сотрудники отделения банка вернулись к работе.

19 сентября в Екатеринбурге эвакуировали мэрию, цирк, "Рубин" и ТРЦ "Гринвич". Тысячи человек пришлось вывести на улицу из-за анонимных электронных писем, которые пришли почти одновременно и содержали информацию о взрывных устройствах в этих объектах. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском авторов этих писем.

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