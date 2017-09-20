В Екатеринбурге спасатели сняли пятилетнего ребенка с козырька балкона на четвертом этаже

Мальчик был дома один.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

В Екатеринбурге вечером 20 сентября развернулась спасательная операция: сотрудники МЧС с помощью альпинистского снаряжения сняли пятилетнего ребенка с козырька балкона.

Очевидцы сообщили в полицию о ребенке, который забрался на козырек балкона на четвертом этаже пятиэтажки на проспекте Космонавтов. Полицейские передали информацию спасателям, которые, прибыв на место, решили снять ребенка с помощью альпинистского снаряжения.

Один из спасателей спустился по веревке с чердака к мальчику, еще один сотрудник МЧС страховал малыша на балконе четвертого этажа. Внизу спасатели при помощи прохожих растянули под балконом одеяло, чтобы в случае чего поймать ребенка. К счастью, спасательная операция завершилась благополучно, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, мальчик, оставшись дома один, вышел на балкон квартиры на пятом этаже, открыл окно и через перила пробрался на козырек балкона четвертого этажа.

Сотрудники полиции начали проверку. Им предостоит установить, почему ребенок был без присмотра и где в это время находились его родители.

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