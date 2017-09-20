В Свердловской области пропала 14-летняя девочка

Ангелину Таушканову разыскивают с 8 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017
В Каменске-Уральском больше 10 дней ищут 14-летнюю Ангелину Таушканову.
По данным поискового отряда "Лиза Алерт", Ангелина пропала 8 сентября. Рост девочки 170 сентиметров, телосложение худощавое. Волосы короткие, темно-русого цвета, глаза серо-зеленые. Есть особая примета: татуировка на пальце левой руки.
Была одета в синие джинсы, белые кроссовки, куртку светло-зеленого цвета с цветными вставками. С собой у Ангелины был темно-синий кожаный рюкзак.
- Сообщить информацию о местонахождении Таушкановой Ангелины можно по телефонам 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-950-63-22-123 (Олеся).
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