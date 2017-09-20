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В Свердловской области родители отсудили 50 тысяч после того, как их сына пнула одноклассница

В Свердловской области родители отсудили 50 тысяч после того, как их сына пнула одноклассница
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Впоследствии ребенку потребовалась операция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.09.2017

Прокуратура Кушвы завершила проверку в связи с травмой школьника, которую он получил еще в начале года на уроке физкультуры.

Инцидент произошел 31 января на берегу Кушвинского пруда у здания детско-юношеской спортивной школы.

– Когда школьник готовился к уроку физической культуры, к нему подошла его одноклассница и пнула его ногой, причинив телесные повреждения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

В итоге ребенка положили на лечение в больницу, где впоследствии провели операцию. Виновником случившегося стал физрук, который не уследил за детьми во время их ссоры.

Спустя время учитель не извинился перед родителями мальчика и не возместил затраты на лечение. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд и взыскала в пользу родителей 50 тысяч рублей.

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Олег Галимов, 21.09.2017, 09:50
Тэги: Новости дня, Суд, Дети
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