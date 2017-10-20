Обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы екатеринбуржца подозревают еще в двух изнасилованиях

16+ Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Преступления произошли в 2001 и 2008 годах. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017 Андрея Черняева, обвиняемого в убийстве 14-летней Оли Медведевой, подозревают в еще двух изнасилованиях, сообщает Znak.com. По версии следствия, Черняев изнасиловал двух женщин в 2001 и 2008 годах. Одну из женщин он обокрал и угрожал ей расправой. В итоге Черняеву предъявили обвинение по статьям "Изнасилование несовершеннолетней", "Убийство, сопряженное с изнасилованием", "Насильственные действия сексуального характера", "Кража" и "Угроза убийством". Напомним, недавно стал известен мотив убийства . Оля встретила обвиняемого возле школьного стадиона в ночь на 19 сентября. Между девочкой и мужчиной произошел конфликт, что вывело Черняева из себя. Сначала он изнасиловал школьницу, а затем с особой жестокостью убил. Изуродованное тело девочки утром обнаружил местный житель, который гулял с собакой. Силовики искали подозреваемого в убийстве шесть лет. За эти годы следователи дважды приходили к Черняеву, но каждый раз его не было дома, и раскрыли несколько других преступлений, в том числе нашли насильника другой ученицы этой же школы.

Напомним, экспертиза показала, что Черняев вменяем. Ему грозит пожизненное заключение. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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