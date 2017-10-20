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Неизвестный сообщил о бомбе в администрации Екатеринбурга

Неизвестный сообщил о бомбе в администрации Екатеринбурга
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Фото: Wikimedia Commons
К зданию прибыли пожарные, врачи, полицейские и взрывотехники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании здания администрации. 
 
По словам очевидцев, около часа дня к администрации подъехали пожарные машины, кареты скорой помощи, два экипажа полиции и взрывотехники. В полиции сообщили, что поступило несколько сообщений криминального характера, однако поводов для беспокойства нет. 
 
В конце сентября Екатеринбург пережил две волны массовых эвакуаций, причем во время последней силовики эвакуировали более сотни зданий в городе: торговые центры, школы, банки, суды, магазины, кафе, отели и другие, в том числе администрацию и резиденцию губернатора.
 
После полиция возбудила три уголовных дела. 
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 21.10.2017, 15:17
Тэги: Происшествия
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