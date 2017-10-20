Неизвестный сообщил о бомбе в администрации Екатеринбурга

К зданию прибыли пожарные, врачи, полицейские и взрывотехники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании здания администрации.

По словам очевидцев, около часа дня к администрации подъехали пожарные машины, кареты скорой помощи, два экипажа полиции и взрывотехники. В полиции сообщили, что поступило несколько сообщений криминального характера, однако поводов для беспокойства нет.

В конце сентября Екатеринбург пережил две волны массовых эвакуаций, причем во время последней силовики эвакуировали более сотни зданий в городе: торговые центры, школы, банки, суды, магазины, кафе, отели и другие, в том числе администрацию и резиденцию губернатора.

После полиция возбудила три уголовных дела.