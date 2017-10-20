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Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов

Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов
16+
Фото: wikimapia.org
Постановление действует с сегодняшнего дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

Федеральное управление Рособрнадзора запретило екатеринбургской Академии туризма и международных отношений принимать абитуриентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
 
Академия туризма и международных отношений (ранее - Уральский международный институт туризма) лишилась права набирать абитуриентов за неисполнение предписаний Рособрнадзора. 
 
Кроме уральского вуза, под запрет также попал Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета". Помимо этого, ведомство лишило лицензий Индустриальный институт и Московскую академию творчества. 
  • Академия туризма и международных отношений - негосударственный вуз, открытый в 2004 году. На сайте академии сообщается, что прием документов по-прежнему идет.

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Маша Шмурыгина, 21.10.2017, 18:16
Тэги: ВУЗ
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