Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов

Постановление действует с сегодняшнего дня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017
Федеральное управление Рособрнадзора запретило екатеринбургской Академии туризма и международных отношений принимать абитуриентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Академия туризма и международных отношений (ранее - Уральский международный институт туризма) лишилась права набирать абитуриентов за неисполнение предписаний Рособрнадзора.
Кроме уральского вуза, под запрет также попал Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета". Помимо этого, ведомство лишило лицензий Индустриальный институт и Московскую академию творчества.
- Академия туризма и международных отношений - негосударственный вуз, открытый в 2004 году. На сайте академии сообщается, что прием документов по-прежнему идет.