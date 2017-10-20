Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов

Постановление действует с сегодняшнего дня. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017 Федеральное управление Рособрнадзора запретило екатеринбургской Академии туризма и международных отношений принимать абитуриентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Академия туризма и международных отношений (ранее - Уральский международный институт туризма) лишилась права набирать абитуриентов за неисполнение предписаний Рособрнадзора. Кроме уральского вуза, под запрет также попал Сургутский институт мировой экономики и бизнеса "Планета". Помимо этого, ведомство лишило лицензий Индустриальный институт и Московскую академию творчества. Академия туризма и международных отношений - негосударственный вуз, открытый в 2004 году. На сайте академии сообщается, что прием документов по-прежнему идет. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми

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, 21.10.2017, 18:16

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 21.10.2017, 18:16Тэги: ВУЗ Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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