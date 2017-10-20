Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

На кухне пассажирского лайнера взорвалась печь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет "Аэрофлота", летевший из Сургута в Москву, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

На борту пассажирского лайнера произошла аварийная ситуация на кухне - из-за скачка напряжения взорвалась печь. Пожара, к счастью, не последовало. Самолет в это время находился в районе Ханты-Мансийска, экипаж сообщил о происшествии диспетчерам, которые рекомендовали приземлиться в ближайшем аэропорту.

В итоге лайнер благополучно сел в Кольцово. Никто не пострадал. Самолет временно отстранили от дальнейших полетов, пассажиров пересадили на другой борт.