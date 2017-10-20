В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину

Очевидцы, увидев это, сами напали на водителя с кулаками.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017
В Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину после ДТП, сообщают в соцсетях очевидцы.
По словам свидетелей инцидента, авария произошла на перекрестке улиц Восстания и Индустрии. Беременная женщина на автомобиле врезалась в другую машину, за рулем которой находился мужчина. После столкновения он вышел, подошел к женщине и ударил ее кулаком по лицу.
Очевидцы, увидев это, сами набросились на мужчину с кулаками и остановили его, а затем вызвали скорую помощь. Между тем женщина, по словам очевидцев, была на позднем сроке беременности.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку.