В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину

Очевидцы, увидев это, сами напали на водителя с кулаками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину после ДТП, сообщают в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей инцидента, авария произошла на перекрестке улиц Восстания и Индустрии. Беременная женщина на автомобиле врезалась в другую машину, за рулем которой находился мужчина. После столкновения он вышел, подошел к женщине и ударил ее кулаком по лицу.

Очевидцы, увидев это, сами набросились на мужчину с кулаками и остановили его, а затем вызвали скорую помощь. Между тем женщина, по словам очевидцев, была на позднем сроке беременности.