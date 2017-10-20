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В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину

В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Очевидцы, увидев это, сами напали на водителя с кулаками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге мужчина избил беременную женщину после ДТП, сообщают в соцсетях очевидцы.
 
По словам свидетелей инцидента, авария произошла на перекрестке улиц Восстания и Индустрии. Беременная женщина на автомобиле врезалась в другую машину, за рулем которой находился мужчина. После столкновения он вышел, подошел к женщине и ударил ее кулаком по лицу. 
 
Очевидцы, увидев это, сами набросились на мужчину с кулаками и остановили его, а затем вызвали скорую помощь. Между тем женщина, по словам очевидцев, была на позднем сроке беременности. 
  • На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полиция проводит проверку.
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Маша Шмурыгина, 21.10.2017, 12:15
Тэги: Авто
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