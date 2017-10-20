В Екатеринбурге почти четыре десятка домов остались без горячей воды

Специалисты устраняют аварию четвертый день.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии горячая вода пропала в 39 домах.
На Старой Сортировке 18 октября произошел порыв трубы, с тех пор жители 39 домов на улице Кишиневской живут без горячего водоснабжения. Аварийно-восстановительная бригада выехала на место порыва в тот же день, однако быстро справиться с аварией не удалось, сообщает Е1.
В диспетчерской ЖКХ затруднились назвать точное время восстановления подачи горячей воды.
- В прошлые выходные в Пионерском 120 домов остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях.