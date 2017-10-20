В Екатеринбурге почти четыре десятка домов остались без горячей воды

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Специалисты устраняют аварию четвертый день. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017 В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии горячая вода пропала в 39 домах. На Старой Сортировке 18 октября произошел порыв трубы, с тех пор жители 39 домов на улице Кишиневской живут без горячего водоснабжения. Аварийно-восстановительная бригада выехала на место порыва в тот же день, однако быстро справиться с аварией не удалось, сообщает Е1. В диспетчерской ЖКХ затруднились назвать точное время восстановления подачи горячей воды. В прошлые выходные в Пионерском 120 домов остались без отопления из-за аварии на тепловых сетях. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 21.10.2017, 17:15

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 21.10.2017, 17:15Тэги: ЖКХ Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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