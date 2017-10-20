В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

Девочку ищут с 18 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге пропала 14-летняя Мария Сибирякова. Школьница ушла на учебу, но домой не вернулась.

Девочка уже пропадала в мае, тогда ее нашли у подруг. По словам мамы Марии, у них есть конфликты из-за нежелания школьницы учиться, что могло стать причиной побега, сообщает "КП-Урал".

Рост девочки 157 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые ниже плеч, голубые глаза. Была одета в джинсы голубого цвета, синюю куртку, черный шарф. С собой был розовый рюкзак.

Сообщить информацию о местонахождении школьницы в полицию по телефонам 356-44-35, 356-42-04.