В Екатеринбурге учеников элитной гимназии кормили едой с плесенью

Уборку в столовой провели только после родительской проверки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Екатеринбурге детей в элитной гимназии №155 кормили плесневелой едой, сообщают "Известия".

О плохой пище в столовой учреждения рассказали родителям сами ученики. После этого родители решили сами проверить, чем кормят их детей. Им удалось побывать в столовой гимназии, где родители увидели, что некоторые продукты хранятся прямо на полу, а молоко - на улице.

Кроме этого, в пищеблоке бегали тараканы, сообщает телеканал "Звезда". В администрации гимназии рассказали, что за антисанитарию ответственная организация общественного питания, которая арендовала помещение у учреждения.