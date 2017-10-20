В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В субботу ожидается ветер силой до 25 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Свердловской области объявили штормовое предупреждениена 21 октября.

По данным синоптиков, в субботу в регионе ожидается ветер силой до 25 метров в секунду. Непогода может привести к падению деревьев, слабо закрепленных конструкций, повреждению окон, обрывам линий связи и электропередач. Кроме этого, возрастает риск пожаров из-за возможного перехлестывания проводов ЛЭП, сообщили в областном управлении МЧС.

Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности: при усилении ветра по возможности не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если ветер застал вас на улице, следует укрыться в подземном переходе или в подъезде.

Не прячьтесь от ветра возле стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Не стойте возле остановок, рекламных щитов, строек и деревьев.

Следует быть предельно осторожными с огнем, так как при сильном ветре бытовые и природные пожары могут приобрести масштабы бедствия.