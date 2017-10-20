В Свердловской области школьник получил удар током на железнодорожных путях и попал под поезд

Ребенок жив, но получил серьезные ожоги и лишился ног.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 21.10.2017

В Свердловской области в поселке Солдатка под Нижними Сергами 14-летний школьник получил удар током на железнодорожных путях и попал под поезд, который отрезал ему ноги, сообщает "КП-Урал".

Мальчик шел в школу, дорогу к которой пересекали железнодорожные пути, на которых стояла электричка. Чтобы срезать путь, школьник решил перелезть через состав, но как только он забрался на вагон, его ударило разрядом тока в 10 тысяч Вольт.

В линейном отделе транспортной полиции сообщили, что ребенок получил ожог 40 % тела и потерял сознание. При этом мальчика отбросило на соседние пути, по которым в тот момент двигался другой состав.

Ребенок попал под его колеса, в результате школьнику отрезало ноги. Его доставили в ближайшую больницу, оттуда - в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое.