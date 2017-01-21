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Возвращение домой: кому достались дети убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой

Возвращение домой: кому достались дети убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой
16+
Фото: архив Дарьи Зембицкой
Сыновей Дарьи возвращают из реабилитационного центра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

В Нижнем Тагиле двух маленьких сыновей убитой Дарьи Зембицкой возвращают из реабилитационного центра, сообщается 21 января 2017 года в паблике, посвященном Дарье.

За право взять детей боролись две бабушки: мать Дарьи, Ирина Зембицкая, и мать Сергея Какшина. В итоге опекунство смогла оформить Ирина Зембицкая.

27-летняя Даша пропала в Нижнем Тагиле 9 января. Девушку искали волонтеры и полиция в течение нескольких дней. Какшин при этом активно помогал следствию, сам принимал участие в поисках. Но позже его задержали по подозрению в убийстве Дарьи, и на полиграфе мужчина во всем признался. Он показал место около трассы, где задушил ее и закопал тело.

  • Какшин находится в следственном изоляторе, он арестован на два месяца. За убийство бывшей жены ему грозит до 15 лет колонии.
  • У пары остались двое сыновей, 5 и 6 лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 22.01.2017, 10:28
Тэги: Дети
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