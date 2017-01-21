Возвращение домой: кому достались дети убитой тагильчанки Дарьи Зембицкой

Сыновей Дарьи возвращают из реабилитационного центра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

В Нижнем Тагиле двух маленьких сыновей убитой Дарьи Зембицкой возвращают из реабилитационного центра, сообщается 21 января 2017 года в паблике, посвященном Дарье.

За право взять детей боролись две бабушки: мать Дарьи, Ирина Зембицкая, и мать Сергея Какшина. В итоге опекунство смогла оформить Ирина Зембицкая.

27-летняя Даша пропала в Нижнем Тагиле 9 января. Девушку искали волонтеры и полиция в течение нескольких дней. Какшин при этом активно помогал следствию, сам принимал участие в поисках. Но позже его задержали по подозрению в убийстве Дарьи, и на полиграфе мужчина во всем признался. Он показал место около трассы, где задушил ее и закопал тело.