Денег нет — учитесь дома: в Екатеринбурге закрыли единственную на Широкой речке школу

Родители обвиняют руководство школы в замалчивании проблемы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

В Екатеринбурге из-за отсутствия отопления с 19 января 2017 года закрыта школа № 25 в поселке Широкая речка. Об этом на своей странице в соцсети сообщила мама одного из учеников Надежда Маскина.

«Дети сидели в куртках, потом в шубах»

О закрытии школы родители узнали из персональных уведомлений, которые разослала администрация учреждения. По словам директора МБОУ — СОШ № 25 для ликвидации аварии необходимо установить дополнительные насосы в теплопункте.

Надежда Маскина утверждает, что проблемы с отоплением в школе были задолго до закрытия. На низкую температуру в школе дети жаловались с начала отопительного сезона в сентябре 2016 года.

— Дети сидели в куртках, потом в шубах. За все это время проблема не решилась по причине — нет финансирования. И вот дети на дистанционном обучении. <…> И почему руководитель школы до сих пор молчал об этом, я не знаю, нужно было бить в колокола с первого дня включения батарей. Дети конечно жаловались, но никто и не думал, что ситуация настолько серьезная, — написала Маскина.

«Даже если меня расстрелять — тепло не появится»

На пост Надежду Маскиной в соцсети ответила лично начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Она опровергла заявление, что проблемы с отоплением в школе связаны с недостатком средств. Впрочем Сибирцева не стала отрицать, что система образования города нуждается в дополнительном финансировании.

— Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что дело не в отсутствии средств, а в проблемах с параметрами теплоносителя в поселке. И даже если меня расстреляют, температура в отопительной сети школы не повысится. А что касается выделения средств, то каждой школе они выделяются. Конечно, их меньше, чем нужно, — написала Сибирцева.