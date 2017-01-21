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Бунт в Елани: Минобороны России выселяет из квартир 300 бывших работников воинской части

Бунт в Елани: Минобороны России выселяет из квартир 300 бывших работников воинской части
16+
Фото: Facebook.com/Александр Ивачев
Людям не хватило одного дня трудового стажа для получения жилья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

Возле свердловского поселка Еланский, где расположен пункт сбора для новобранцев, 21 января прошел митинг против выселения из служебных квартир бывших работников Минобороны России. Об этом сообщил депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачев на своей странице в социальной сети.

Под угрозой выселения 300 семей

По словам депутата, по требованию Минобороны России предполагается выселение 300 семей.

— Многие из них, кстати, продолжают работать на армию, например в столовых и местных детских садах, но с недавних пор эти предприятия выведены из ведения Министерства обороны, — пишет Ивачев.

Выселение, считает депутат, проходит с нарушениями. В частности, бывших работников военное ведомство сократило в 2010 году. Уведомление о выселении они получили на днях. Вместе с тем срок подачи иска истек еще три года назад.

Некоторые жители, указывает Ивачев, имеют льготы, по которым их нельзя выселить, не предоставив взамен жилье.

Не доработали на квартиру одного дня

Под угрозой выселения 300 семей оказались из-за изменений в Жилищном кодексе. До 2005 года работник имел право проживать в квартире бессрочно при наличии 10-летнего стажа. После изменения законодательства сотрудники, которые доработали 10 лет к 1 марта 2005 года, потеряли это право.

— Многие, собственно говоря ради этого и устраивались на соответствующую работу и зачастую мирились с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда, — пишет депутат.

  • Выселяемые семьи в настоящее время живут под Камышловым в поселке Поршино.
  • Для многих бывших работников Минобороны России это жилье единственное.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 22.01.2017, 14:11
Тэги: Фото, Недвижимость
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Горожанин22 января 2017, 15:04
Ужас, что твориться! Отработанный материал, теперь не нужен правителям, выкидывают на помойку,отслужили родине, теперь не нужны стали!Слов нет!
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