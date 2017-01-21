«Поддержите массой»: Зоозащитница предложила засыпать полицию заявлениями на живодерку из Екатеринбурга

Общественница Анна Вайман опасается, что хозяйке «черной» передержки удастся избежать суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017

Руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман призвала жителей Екатеринбурга написать заявления в полицию в отношении хозяйки «черной» передержки Анны Стариковой. Свой призыв Вайман разметила 22 января 2017 года в соцсети.

Приюты были не только в Екатеринбурге

Своего рода кладбище домашних животных зоозащитники нашли 20 января 2017 года в частном секторе на Уктусской. После того, как хозяйка приюта не приехала на встречу, форумчане решили найти ее и попросить показать, что внутри дома.

Когда они попали в частный дом, все были в ужасе: повсюду лежали трупы питомцев. В полиции уточнили, что на Уктусской было найдено 14 погибших собак и 4 кошки.

— Ситуация из ряда вон — из серии «свой среди чужих, чужой среди своих». 23-летняя Анна Старикова, занимавшаяся передержкой животных и втершаяся в доверие к очень и очень многим людям, занимающимся помощью животным — совсем не та, за кого себя выдает. Анна Старикова — живодерка, патологическая лгунья, выворачивающаяся и скользкая, бессовестно врущая всем в глаза. Ежедневно появляются все новые известия касательно ее «деятельности», — написала Анна Вайман.

По ее данным, хозяйка «черной» передержки кроме Екатеринбурга открыла приюты в Нижнем Тагиле и в Арамиле.

Анна Старикова (фото из личного архива)

«Она может продолжить бизнес на костях»

Другого источника дохода, указывает Вайман, у Стариковой нет. Зоозащитники опасается, что через некоторое время хозяйка приюта возобновит работу.

По этой причине, руководитель фонда просит горожан написать заявления в полицию с просьбой проверить Анну Старикову по двум статьям УК РФ «Мошенничество» и «Жестокое обращение с животными».

— Поддержите «массой» — подайте электронные обращения по поводу Стариковой А.А. очень хочется довести дело до суда, и чтобы данный «человек», если ее можно так назвать, понесла заслуженное наказание, — написала Анна Вайман.