«Поддержите массой»: Зоозащитница предложила засыпать полицию заявлениями на живодерку из Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.01.2017
Руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман призвала жителей Екатеринбурга написать заявления в полицию в отношении хозяйки «черной» передержки Анны Стариковой. Свой призыв Вайман разметила 22 января 2017 года в соцсети.
Приюты были не только в Екатеринбурге
Своего рода кладбище домашних животных зоозащитники нашли 20 января 2017 года в частном секторе на Уктусской. После того, как хозяйка приюта не приехала на встречу, форумчане решили найти ее и попросить показать, что внутри дома.
Когда они попали в частный дом, все были в ужасе: повсюду лежали трупы питомцев. В полиции уточнили, что на Уктусской было найдено 14 погибших собак и 4 кошки.
— Ситуация из ряда вон — из серии «свой среди чужих, чужой среди своих». 23-летняя Анна Старикова, занимавшаяся передержкой животных и втершаяся в доверие к очень и очень многим людям, занимающимся помощью животным — совсем не та, за кого себя выдает. Анна Старикова — живодерка, патологическая лгунья, выворачивающаяся и скользкая, бессовестно врущая всем в глаза. Ежедневно появляются все новые известия касательно ее «деятельности», — написала Анна Вайман.
По ее данным, хозяйка «черной» передержки кроме Екатеринбурга открыла приюты в Нижнем Тагиле и в Арамиле.
Анна Старикова (фото из личного архива)
«Она может продолжить бизнес на костях»
Другого источника дохода, указывает Вайман, у Стариковой нет. Зоозащитники опасается, что через некоторое время хозяйка приюта возобновит работу.
По этой причине, руководитель фонда просит горожан написать заявления в полицию с просьбой проверить Анну Старикову по двум статьям УК РФ «Мошенничество» и «Жестокое обращение с животными».
— Поддержите «массой» — подайте электронные обращения по поводу Стариковой А.А. очень хочется довести дело до суда, и чтобы данный «человек», если ее можно так назвать, понесла заслуженное наказание, — написала Анна Вайман.
- В настоящее время деятельность Анны Стариковой проверяет прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга.
- В октябре 2016 года общественный резонанс получила история, связанная с так называемым «хабаровскими живодерками». Две девушки брали из приютов животных, а затем убивали их с особой жестокостью. В настоящее время расследование против «хабаровских живодерок» завершено.
- Девушкам и молодому человеку предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».