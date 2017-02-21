«Я жил десять дней в аду»: драматург Николай Коляда остался в ужасе от путешествия в Индию

Он даже не стал брать свои вещи обратно в Россию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Драматург и режиссер из Екатеринбурга Николай Коляда провел свой отпуск в Индии и остался им крайне недоволен. Он написал на своей странице в Facebook, что это был просто ад, а не отдых.

— Я дома. Шесть с половиной часов и — дома. Боже, ущипните меня, я сплю. Я сварил себе настоящий, из зерен, нормальный индийский кофе. Дома чисто, красиво, нет клопов, все свои вещи я оставил там — чтобы не привезти «пассажиров».

Коляда отметил, что не отговаривает туда никого ехать, но только без детей. И сам он больше на Гоа не поедет.

— Я очень прошу меня понять: если кто-то хочет ехать в Индию — поезжайте. Только детей с собой не берите. Это, правда, очень опасно. Взрослые, наверное, как-то выкарабкаются, а детям - опасно до смертельности. Индийцев не берет ничто. Они жрут чеснок, перец - у них убиваются микробы. Но соотечественикам я бы советовал, если уж туда поехали, быть осторожными. Не ездите туда, пожалуйста. Не повторяйте моих ошибок. Никогда. Ни за что. Ни за какие деньги, — отметил Коляда.

Драматург и режиссер советует всем выбирать санатории Уральского региона.