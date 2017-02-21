Грязьбург: горожане вновь переименовали Екатеринбург из-за черных дорог и снега

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Екатеринбург из-за плюсовых температур «потек». Столица Урала традиционно начала погружаться в грязную жижу, в которой на улицах все: дороги, тротуары, автомобили, стены домов, сумки, одежда и обувь прохожих.

В этом году ситуация стала только хуже из-за большого количества невывезенного снега. В этом году его после уборки оставляли на газонах, обочинах и тротуарах. С приходом тепла кучи снега неожиданно стали таять.

НАША посмотрела по соцсетям, как уральцы борются с приходом грязи в Екатеринбург.

Наконец-то к нам пришла весна) "спасибо" коммунальщикам, что вовремя убирали и вывозили весь снег. #грязьбург #екатеринбург Публикация от Dmitry Alferov (@dmitry_alferov) Фев 21 2017 в 10:29 PST

Началооось ... #грязьбург Публикация от Марианна Кузьмина (@karnavalla) Фев 18 2017 в 4:31 PST

Публикация от Мария (@m.sokolova7) Фев 22 2017 в 12:37 PST

Публикация от Den Saf (@den.saf) Фев 21 2017 в 11:44 PST