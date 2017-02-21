Грязьбург: горожане вновь переименовали Екатеринбург из-за черных дорог и снега

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
А вы почувствовали весну? я да, реки грязи, машина сменила цвет на коричневый, а хочется ярких красок и сухих дорог. Вылезаешь из машины и начинается борьба или пытаться спасти внешний вид обуви и не упасть в грязь лицом или "наслаждаться" этим грязным теплом #ekb #ekaterinberg #грязьБург #веснаидет а у нас #веснаплывет
Любимый Грязьбург? Весна ещё не наступила , поэтому коммунальщики решили нас порадовать чуть раньше времени/ Что же будет , когда весь "снег" назовём его так начнёт таять . Хотя с виду это огромные кучи грязи во дворах и на обочинах дорог которые не вывозят всю зиму ./#грязьбург#екатеринбург#люблюсвойгород#коммунальныеслужбы#пчямойрепортаж#блогергода#собираемнаноевковчег#скоробудетвесело#ekbcity #ekblife #прорвалотрубы #всёкаквсегда#go_ekaterinburg#ekb_plus
- Мэрия Екатеринбурга запустила на сайте государственных закупок открытый конкурс на определение источников и причин загрязнения улиц города. За год и почти 2 миллиона рублей ученые будут брать пробы почвы, грунта и прочего на улицах города. В качестве итога они должны представить план борьбы с грязью.