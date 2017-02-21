Екатеринбургских гусар вызвали в полицию за письмо Путину

Основатели движения за возрождение гусарства написали президенту с просьбой поддержать их.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Основателя движения за возрождение гусарства Ярослава Ширшикова вызвали в полицию за письмо президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Ярослав сообщил на своей странице в «Фейсбуке» 22 февраля.

В письме Путину основатели Движения за возрождение гусарства в России написали, что «такой культурный пласт, как русское гусарство» обделен вниманием, хотя государство и народ поддерживают казачество, православных активистов, пророссийских деятелей культуры и даже байкеров.

Авторы письма заявили, что взяли на себя труд по возрождению гусарства. Первым делом основали группу в «Фейсбуке», готовятся завести коня и взять шефство над конно-спортивным клубом «Белая лошадь», расположенном в Сысертском районе. Активисты также готовы обеспечивать безопасность граждан, помогать полиции, солдатам и даже матросам, пройти с лекциями с религиозным уклоном по школам.

– Естественно, мы всегда готовы содействовать улучшению демографической ситуации в нашей стране, – говорится в письме. Авторы также выразили готовность помогать Путину в предвыборной кампании 2018 года.

Письмо послужило причиной вызова Ширшикова в полицию, чтобы тот объяснил, чего желающие возродить гусарство хотят от Путина. В полиции Ширшиков подтвердил, что общества «Уральские гусары» юридически не существует. В объяснении Ярослав изложил свои «просьбы и пожелания»: выделить деньги активистам и поддерживать их, осчастливить всех женщин и позволить «гусарам» помогать полиции.