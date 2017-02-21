Трамваи будут: в Екатеринбурге блэкаут на Уралмаше отменен

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Требование компании «Энергосбыт-Плюс» ограничить подачу электричества оказалось лишь акцией устрашения, однако привело в кабинеты руководства ТТУ прокуратуру сообщает 66.ru 22 февраля.
Энергетикам трамвайно-троллейбусное управление задолжало 4,5 миллиона рублей. Поэтому сегодня в 11.00 энергетики собирались обесточить участок пр. Космонавтов — ул. Фронтовых Бригад, ул. Бебеля — ул. Донбасская — ул. Машиностроителей. Но после предостережения прокуратуры «Энергосбыт-Плюс» отозвала заявку на отключение электротранспорта.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области объяснили, что ТТУ и энергетикам все же удалось договориться. Транспортники пообещали погасить долги.
- Это уже второй случай подобного устрашения ТТУ. Первую акцию провела компания «Екатеринбургэнергосбыт». Им трамвайно-троллейбусное управление задолжало 50 миллионов рублей. Тогда прокуратура также взяла все в свои руки, организовала совещание с участием заместителя главы Администрации Екатеринбурга Владимира Гейко, директора «Екатеринбургэнергосбыта» Ирины Мишиной и представителей ТТУ и МОАП. В итоге сторонам удалось договориться о погашении долга частями.
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