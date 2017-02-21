Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга написал явку с повинной

Александра Бреденко задержали на рабочем месте 21 февраля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Глава Верх-Исетского района Александр Бреденко написал явку с повинной после своего задержания, сообщает Znak.com сегодня, 22 февраля.
Александра Бреденко задержали днем 21 февраля на рабочем месте по подозрению в коррупционном преступлении, тогда же силовики провели обыски в помещении администрации Верх-Исетского района. Сегодня источник, близкий к следствию, сообщил, что Бреденко признал свою вину и написал явку с повинной.
Следственные действия в Администрации шли с 12.00 до 19.00 часов, после чего Бреденко отвезли в областное управление Следственного комитета.
- Главу Верх-Исетского района подозревают во взяточничестве и покровительстве: по версии следствия, Бреденко 21 февраля получил 150 тысяч рублей от бизнесмена за покровительство при исполнении госконтракта по санитарному обслуживанию района.
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