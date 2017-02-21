Химик-дозиметрист спас екатеринбурженку от отравления нашатырем

Женщина разбила бутылку с химической жидкостью в ванной комнате.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Екатеринбурженке пришлось вызывать спасателей из-за разбитой бутылки с нашатырным спиртом - женщина разбила бутылку во время уборки в ванной комнате, сообщили в областном управлении МЧС 21 февраля.
ЧП случилось вечером во вторник в квартире на улице Красноуральской. Пожилая женщина занималась уборкой в ванной и случайно разбила бутылку с нашатырем, едкий запах которого не позволил жильцам квартиры справиться с проблемой самостоятельно.
На место происшествия прибыл химик-дозиметрист специализированной пожарно-спасательной части. В боевой одежде пожарного и с применением средств защиты органов дыхания он убрал жидкость и продезинфицировал место розлива специальным раствором.
- Пострадавших нет, как и угрозы здоровью жильцов квартиры. Химик-дозиметрист порекомендовал хозяевам проветрить квартиру и еще раз продезинфицировать место розлива.
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