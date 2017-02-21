В центре Екатеринбурга Анна продает «Мытный двор»: цена вопроса 999 миллионов рублей

На площадке торгового центра сейчас работают популярные бары и рестораны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В Екатеринбурге выставлен на продажу торговый центр «Мытный двор» на 8 марта, 8д. На портале недвижимости 16 февраля опубликовали объявление о реализации объекта за 999 миллионов рублей.

— Продам отдельностоящее здание. Екатеринбург, Ленинский район, ул. 8 Марта, д. 8д, — говорится в сообщении.

Указано, что помещение подходит под магазин, выставочный зал, кафе, бар, ресторан. Площадь продаваемого объекта — 5 150 квадратных метров, рядом есть 11-20 количество парковочных мест, участок под зданием в собственности — 25 соток. В контактах указан «собственник Анна». Судя по размещенным в сети контактным данным, это гендиректор бюро недвижимости «Бастион» Анна Кузьминых.

На звонки журналистов Анна ответила, что расскажет все подробности только настоящему покупателю и повесила трубку. Удалось узнать, что в «Мытном дворе» продается только часть помещений.

Мытный двор в центре Екатеринбурга был построен в 1870 году. Мытный двор — место, где взималась пошлина за провоз по платным дорогам общего пользования всех товаров, кроме хлеба. Оригинальное одноэтажное здание Мытного двора было разрушено пожаром в начале 2000-х, на его месте возвели двухэтажного клона.

И особый статус памятника архитектуры ему присвоен не был. В 2002 году в здании открыли торговый центр. В 2011 году СМИ уже публиковали новости о том, что ТЦ выставлен на продажу.

На площадке торгового центра сейчас работают популярные бары и рестораны, например T.G.I. Friday’s, IL Patio, «Шоколадница».