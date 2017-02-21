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Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера

Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера
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Фото: архив «Нашей Газеты»
Теперь пожаловаться на авиакомпанию можно сразу Путину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Уралец Платон Маматов, который занимается общественной деятельностью, создал сайт, на котором все желающие могут высказать свое отношение к сервису авиаперевозчика «Победа». Об этом инициатор идеи написал сегодня, 22 февраля, на своей странице в «Фейсбуке».

За несколько часов на сайт поступило 20 жалоб

Сайт для жалоб, по словам Маматова, он создал «на коленке» и «быстренько», исключительно для того, чтобы иметь возможность достучаться до руководства лоукостера. На официальном портале перевозчика нет кнопки обратной связи. Инициатор считает, что «Победа», продумав удобное расписание полетов, совсем не обращает внимания на удобства для пассажиров.

Кроме того, все служащие компании трактуют правила перевозок по-своему. Несмотря на «простоту» сайта, за несколько часов после его создания там уже появилось порядка 15 – 20 жалоб и обращений.

маматов

– Меня задолбала «Победа». И я решил, что надо немножко привести их в соответствие с действительностью. Задача масштабная, но справимся со временем.
Они нормально жалобы не принимают, поэтому я сделал «одно окно», через которое их легко можно отправить, – прокомментировал автор свою идею. 

 

Пусть разбираются официальные органы

По задумке Платона Маматова, его сайт будет рассылать жалобы «через официальные сайты всяких инстанций – транспортной прокуратуры и других надзорных ведомств, на обращения которых они обязаны реагировать». На сайте есть возможность отправить жалобу в головной офис авиакомпании, правоохранительные органы, полицию, СМИ и даже в приемную президента РФ.

  • Напомним, Победа – российская бюджетная авиакомпания, 100 % дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций ЕС Добролета.
  • В декабре 2016 года депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская после поездки в Екатеринбург крайне негативно отозвалась об авиакомпании «Победа».

 

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Галина Исакова, 22.02.2017, 12:50
Тэги: Новости дня, Самолет
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