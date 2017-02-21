Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера

Теперь пожаловаться на авиакомпанию можно сразу Путину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Уралец Платон Маматов, который занимается общественной деятельностью, создал сайт, на котором все желающие могут высказать свое отношение к сервису авиаперевозчика «Победа». Об этом инициатор идеи написал сегодня, 22 февраля, на своей странице в «Фейсбуке».

За несколько часов на сайт поступило 20 жалоб

Сайт для жалоб, по словам Маматова, он создал «на коленке» и «быстренько», исключительно для того, чтобы иметь возможность достучаться до руководства лоукостера. На официальном портале перевозчика нет кнопки обратной связи. Инициатор считает, что «Победа», продумав удобное расписание полетов, совсем не обращает внимания на удобства для пассажиров.

Кроме того, все служащие компании трактуют правила перевозок по-своему. Несмотря на «простоту» сайта, за несколько часов после его создания там уже появилось порядка 15 – 20 жалоб и обращений.