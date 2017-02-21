Под Екатеринбургом браконьеры застрелили двух лосей и беременную лосиху

Мужчинам грозит уголовная ответственность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Браконьеры из Екатеринбурга застрелили лося и беременную лосиху на берегу Белоярского водохранилища, сообщает Ura.ru 21 февраля.
Браконьеры убили животных в воскресенье, 19 февраля, в пойме реки Пушкарихи. Всего жертвами браконьерства стали трое лосей - два взрослых самца и беременная самка, причем срок беременности животного был поздним. Мужчины приехали на Белоярское водохранилище из Екатеринбурга на автомобиле, прихватив с собой снегоход.
Ущерб от убийства одного лося составил более 121 тысячу рублей, от убийства самки - более 201 тысячи рублей. Теперь браконьерам грозит уголовная ответственность.
- На место убийства животных выезжали полицейские и эксперт, который извлек из тел фрагменты боеприпасов и шкуры, которые будут отправлены на анализ.
- Личности браконьеров уже установлены - это жители Екатеринбурга Дмитрий, Виктор и Сергей.