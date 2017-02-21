В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой

Прогноз погоды на выходные с 23 по 26 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Погода в длинные выходные будет не самой приятной - екатеринбуржцев ждут мокрые снегопады и плюсовая температура с сильным ветром, сообщили в Уральском гидрометцентре 22 февраля.

Температура воздуха в праздничные выходные будет держаться выше нуля. Незначительное похолодание до минус 3 градусов наступит в субботу, 25 февраля, но уже в воскресенье вновь потеплеет до плюс 4 градусов. До конца недели в Екатеринбурге ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя

Ветер при этом будет сильным - до воскресенья порывы будут достигать четырех метров в секунду, в воскресенье, 26 февраля, ветер усилится до шести метров в секунду.

Дорожники предупредили автомобилистов о неблагоприятных условиях на свердловских трассах, которые сложились из-за погоды: мокрый снег, плюсовая температура днем и минусовая ночью могут быть причиной образования гололеда и снежных накатов на дорогах. Поэтому водителей просят быть предельно осторожными и не отправляться в дальние поездки, по возможности вообще отказавшись от личного транспорта.

Дороги в Свердловской области в эти дни будут чистить от снега в усиленном режиме. Пожаловаться на неудовлетворительное состояние трассы можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!