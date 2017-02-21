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В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой

В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Прогноз погоды на выходные с 23 по 26 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

Погода в длинные выходные будет не самой приятной - екатеринбуржцев ждут мокрые снегопады и плюсовая температура с сильным ветром, сообщили в Уральском гидрометцентре 22 февраля.
 
Температура воздуха в праздничные выходные будет держаться выше нуля. Незначительное похолодание до минус 3 градусов наступит в субботу, 25 февраля, но уже в воскресенье вновь потеплеет до плюс 4 градусов. До конца недели в Екатеринбурге ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя
 
Ветер при этом будет сильным - до воскресенья порывы будут достигать четырех метров в секунду, в воскресенье, 26 февраля, ветер усилится до шести метров в секунду. 
  • Дорожники предупредили автомобилистов о неблагоприятных условиях на свердловских трассах, которые сложились из-за погоды: мокрый снег, плюсовая температура днем и минусовая ночью могут быть причиной образования гололеда и снежных накатов на дорогах. Поэтому водителей просят быть предельно осторожными и не отправляться в дальние поездки, по возможности вообще отказавшись от личного транспорта.
  • Дороги в Свердловской области в эти дни будут чистить от снега в усиленном режиме. Пожаловаться на неудовлетворительное состояние трассы можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы.

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Маша Шмурыгина, 22.02.2017, 12:05
Тэги: Погода
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