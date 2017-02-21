Наверх
Сотрудник благотворительного фонда в Екатеринбурге подозревается в изнасиловании школьницы
19:47, сегодня
Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом
18:50, сегодня
Суд отправил под домашний арест главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
18:32, сегодня
Хорошенькие пиратки, медсестрички и танки-пиво: как сотрудницы офисов Екатеринбурга поздравили коллег с 23 февраля
17:20, сегодня2
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
Екатеринбургских гусар вызвали в полицию за письмо Путину
17:14, сегодня
Суд определяет меру пресечения для главы Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко
17:07, сегодня
Грязьбург: горожане вновь переименовали Екатеринбург из-за черных дорог и снега
16:46, сегодня
Лоджии: пластиковые или деревянные?
Кто заработал с «Нашей Газетой» на 16 февраля 2017 года
16:40, сегодня
Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга написал явку с повинной
16:33, сегодня
В Екатеринбурге после падения снежной глыбы на коляску – на том же месте завалило автомобиль
15:35, сегодня
«Дни фен-шуй» в салонах «Магнат мебель» 18-19 февраля
«Подошли и попросили сигарету»: в Екатеринбурге пенсионера ограбили во дворе его дома
15:11, сегодня1
Школа Белоярского района выплатит ученику 34 тысячи рублей за травму на уроке
14:44, сегодня
Экспертиза показала, от чего умер четырехлетний ребенок в Нижнем Тагиле
14:42, сегодня
Редакция федерального СМИ хочет подать в суд на Евгения Ройзмана за его высказывания о журналистах
14:30, сегодня
Появилось видео, как в детских садах Екатеринбурга выступают «липовые» артисты Коляда-театра
13:50, сегодня
Полугодовалого малыша, на которого упала снежная глыба, отпустили из больницы домой
13:49, сегодня1
То ли лис, то ли волк: Стоун стал лучшим самцом зоопарка Екатеринбурга
13:45, сегодня
«Улыбнитесь, вас снимают»: в Екатеринбурге на пешеходных переходах установят видеокамеры
13:00, сегодня3
Трамваи будут: в Екатеринбурге блэкаут на Уралмаше отменен
12:50, сегодня
Не найдя книги жалоб на сайте авиакомпании «Победа», уралец создал сайт для выражения недовольства сервисом лоукостера
12:50, сегодня
В учебно-военном центре УрФУ появился свой штандарт
12:43, сегодня
В Нижнем Тагиле полиция ищет 10-летнюю школьницу
12:40, сегодня
Екатеринбургские школьники сняли многосерийный фильм о «группах смерти»
12:25, сегодня
В праздничные выходные погода «порадует» екатеринбуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой
12:05, сегодня
Ушла гулять и не вернулась: в Свердловской области пропала девочка-подросток
11:43, сегодня
МЧС предупреждает: за двое суток снег с крыш раздавил уже пять автомобилей и детскую коляску
11:30, сегодня
Под Екатеринбургом браконьеры застрелили двух лосей и беременную лосиху
11:06, сегодня
«Я жил десять дней в аду»: драматург Николай Коляда остался в ужасе от путешествия в Индию
10:46, сегодня
«Это не люди!»: в Свердловском облсуде допрашивают свидетелей по делу «банды Тропиканки»
10:20, сегодня
В центре Екатеринбурга Анна продает «Мытный двор»: цена вопроса 999 миллионов рублей
10:00, сегодня
Химик-дозиметрист спас екатеринбурженку от отравления нашатырем
09:40, сегодня
Ученые рассказали о вреде 10 тысяч шагов в день‍
09:05, сегодня1
В Свердловской области появится первый гастрономический путеводитель
08:55, сегодня
Нетиевский продал «Уральским пельменям» права на бренд за два рубля
08:42, сегодня
Киану Ривз согласился на съемки в четвертой части «Матрицы»
08:36, сегодня
На главу Верх-Исетского района Екатеринбурга завели дело о получении взятки
08:12, сегодня
В Екатеринбурге прокуратура обязала руководство гимназии № 9 заняться сохранением здания
20:48, 21.02.2017
Тест «Дух, дембель или уклонист: какой ты защитник Отечества»
20:00, 21.02.20172
На борьбу с незаконными свалками в Екатеринбурге потратят 12 миллионов рублей
19:45, 21.02.2017
21 февраля в Екатеринбурге: самый сладкий Путин и Грязьбург возвращается
19:32, 21.02.2017
«Репетиции начинаем с минуты молчания»: интервью с музыкантом из Екатеринбурга, ставшим частью ансамбля Александрова
19:30, 21.02.2017
«У нас нет места политике»: Навального не пустили выступать в Ельцин Центр
19:01, 21.02.20173
В Екатеринбурге на коляску с младенцем обрушилась глыба снега
18:55, 21.02.2017
Бодибилдер из Екатеринбурга улетел в Москву на съемки реалити-шоу Body Mania
18:00, 21.02.2017
В Екатеринбурге стали продавать леденцы в виде Путина
17:35, 21.02.20171
Екатеринбуржец на сорванном концерте Павла Воли заработал 40 тысяч рублей
17:23, 21.02.2017
Екатеринбуржцы впервые увидят концерт на воде в «Ночь музыки»
16:24, 21.02.2017
Екатеринбуржцы «обнимут» Городской пруд, чтобы защитить его от «храма-на-воде»
16:20, 21.02.20172
«Чтобы не выпендривалась»: инспекторы ГИБДД сурово наказали больную пенсионерку из Екатеринбурга
15:30, 21.02.201718
В Екатеринбурге задержали главу Верх-Исетского района
15:27, 21.02.2017
В заповеднике под Богдановичем задержали охотника-екатеринбуржца с карабином
14:50, 21.02.2017

Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом

Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом
16+
Фото: vsenovostint.ru
35-летний житель поселка Горбунов умер от переохлаждения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017

В поселке Горбуново под Нижним Тагилом, 18 февраля, полицейскими был найден труп мужчины. Им оказался пропавший в начале февраля 35-летний Артем Суетнов. 
 
Сообщалось, что 3 февраля он вышел из дома и направился к своей пожилой родственнице, которая жила неподалеку от Артема. С тех пор мужчину никто не видел
 
В первые дни его исчезновения телефон был еще включен, потом связь пропала. Также мужчина был легко одет — валенки, штаны, фуфайка. 
  • Розыскными мероприятиями занимались сотрудники 16-го отделения полиции Нижнего Тагила. В итоге поисков его замерзшее тело нашли у гаражей в районе улицы Проселочной. 
  • Известно, что в день пропажи мужчина употреблял спиртные напитки. 
  • Предполагается, что пропавший умер от переохлаждения. Точная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы. 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Анастасия Якина, 22.02.2017, 18:50
Тэги: Происшествия, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Слухи Животные Транспортная реформа Кризис и санкции Видео Пожар Сибирская язва Горящие авто Искусство Интервью История Екатеринбурга Жизнь в городе Доска позора Парковки Розыск Самолет Скандалы Убийство в Рахмангулово Дело Пьянкова Расстрел Новости дня Психология Расписание Отключение света Уралмаш, Эльмаш Футбол ГИБДД Дети Грипп Лайфхак МЧС Корь Женщины Снос монастыря на Качканаре ЧМ-2018 Погода Горячее Война ритуальных агентств Баскетбол Суд Образование Личное ВУЗ Грипп в Екатеринбурге Мотоциклы Обрушение крыши на Калинина Мистика Военный репортаж ЗАГС Ловец покемонов Здоровье СМИ Красота Студенты Репортаж Скорая помощь Новости Волейбол Производство Отношения Ошибки врачей Бизнес Катастрофа Семья Самолет Минобороны упал в Якутии Статистика Ту 154 Новый год Дороги Хоккей Ельцин-центр Гололед Необычное Культура Храм святой Екатерины Туризм Политика Дом-2 Секс Школа Религия Опрос Медицина Приговор Лошагину Рецензия Скандал с Новиковым Мировые новости В Египте разбился самолет с российскими туристами Еда Происшествия Мультимедиа Высокие технологии Кто заработал Растения Бэби-боксы Мужчины Афиша Знаменитости Фото ЖКХ ИГИЛ Развлечения Деньги Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономика Конкурсы Мода Биатлон Недвижимость ДТП Приостановка полетов в Египет Рейтинг Экономия Взятки Транспорт В Екатеринбурге -40 градусов Хэллоуин-2015 Интернет Криминал Пусть говорят Коллекторы Спорт Тест История успеха Авто Шоу-бизнес Расстрел на Депутатской Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Голодовка в колонии Выставки Строительство Дорожные воины Смерть Взрыв Общественный транспорт Новости России Крушение самолета под Ростовом Музыка Позитив Отдых Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Путин Эксклюзив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru