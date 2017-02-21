Пропавшего в начале февраля мужчину нашли мертвым под Нижним Тагилом

35-летний житель поселка Горбунов умер от переохлаждения.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
В поселке Горбуново под Нижним Тагилом, 18 февраля, полицейскими был найден труп мужчины. Им оказался пропавший в начале февраля 35-летний Артем Суетнов.
Сообщалось, что 3 февраля он вышел из дома и направился к своей пожилой родственнице, которая жила неподалеку от Артема. С тех пор мужчину никто не видел.
В первые дни его исчезновения телефон был еще включен, потом связь пропала. Также мужчина был легко одет — валенки, штаны, фуфайка.
- Розыскными мероприятиями занимались сотрудники 16-го отделения полиции Нижнего Тагила. В итоге поисков его замерзшее тело нашли у гаражей в районе улицы Проселочной.
- Известно, что в день пропажи мужчина употреблял спиртные напитки.
- Предполагается, что пропавший умер от переохлаждения. Точная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.
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