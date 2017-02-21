Нетиевский продал «Уральским пельменям» права на бренд за два рубля

Ранее суд отказался восстанавливать права коллектива на товарный знак.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 22.02.2017
Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский продал товарный знак коллективу за два рубля, сообщает Znak.com сегодня, 21 февраля.
Судебные тяжбы по поводу прав на товарный знак «Уральские пельмени» между Нетиевским и творческим коллективом длились более полугода и завершились победой Нетиевского - Арбитражный суд Москвы отказал артистам в восстановлении прав на бренд.
Еще до этого судебного решения Нетиевский предлагал «Уральским пельменям» решить конфликт мирным путем - экс-директор был согласен передать права на бренд коллективу безвозмездно, однако артисты отказались.
Теперь, по словам Нетиевского, права на товарный знак принадлежат коллективу - Сергей передал его «Уральским пельменям» за символическую плату в два рубля.
- Товарный знак «Уральские пельмени» был придуман коллективом артистов, его графическое изображение разработала компания «Фест Хенд Медиа», учредителем которой является Нетиевский. Когда он покинул должность директора коллектива, артисты решили, что права на бренд должны принадлежать им.